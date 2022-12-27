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الثلاثاء 27 كانون الأول 2022 ساعة 15:16

مقتل 16 شخصاً بحادث مروّع في السودان

مقتل 16 شخصاً بحادث مروّع في السودان
وفي بيان لها عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت الشرطة: "وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم حادث مروري في الطريق الغربي أم درمان بارا وذلك بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح".


وأضافت: "تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المويلح بين باص سياحي قادم من الفاشر إلى الخرطوم انحرف عن الشارع فاصطدم بعربة قلاب كانت تقف خارج الطريق".

واختتم البيان بالقول: "كانت شرطة مرور أم درمان حاضرة وعلى الفور تم إسعاف المصابين لمستشفى أم درمان ونقل الجثامين للمشرحة. وقد وضعت شرطة مرور أم درمان الترتيبات المرورية اللازمة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان ومواقع صورا قالوا إنها تعود للحادث المؤسف.
رقم : 1032278
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