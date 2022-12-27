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الثلاثاء 27 كانون الأول 2022 ساعة 19:55
بوتين يوقع مرسوماً رداً على فرض أسعار لبيع النفط الروسي
ووفقاً لمرسوم رئيس الدولة، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود.
وسيكون قرار بوتين بشأن إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط من روسيا ساري المفعول من 1 يوليو 2023.
مصدر :
وكالات
رقم :
1032316
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