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الأربعاء 28 كانون الأول 2022 ساعة 13:58
صنعاء: الحصار على الشعب اليمني جريمة ضد الإنسانية
وأشار العزي في تغريدة له، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأوروبية لايزالون يتعاملون مع جريمة حصار اليمن وكأنها حق طبيعي لدول العدوان.
مصدر :
وكالات
رقم :
1032437
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