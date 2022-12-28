الحرس الثوري: ايران تحبط مخططات اميركا في المنطقة

الجمهورية الإسلامية تعد مصدر إلهام للدول الأخرى المحبة للحرية في المنطقة وتعمل على احباط مخططات اميركا في المنطقة ، ولهذا السبب ، فإن العدو يحاول إثارة الفتنة في البلاد.

