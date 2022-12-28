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الأربعاء 28 كانون الأول 2022 ساعة 20:46

تعليق المقاومة الفلسطينية على المفاوضات مع العدو الصهيوني

تعليق المقاومة الفلسطينية على المفاوضات مع العدو الصهيوني
وفي هذا الصدد أكد عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول ملف الأسرى زاهر جبارين،أن ماتم نقله في وسائل الاعلام الاسرائيلية غير صحيح مشددا على عهد المقاومة للاسرى مضيفا ان ملفهم سيبقى على ما هو عليه وان المقاومة ستواصل العمل الدائم والدؤوب حتى تحريرهم بشكل كامل من سجون الاحتلال الاسرائيلي وانها ستتخذ جميع السبل المتاحة للوصول لذلك.

وتأتي تصريحات اليوم تاتي بعد التصريحات التي اطلقها رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، حيث كشف خلال كلمة له، في ذكرى انطلاقة حماس، أن حركته أدارت خلال الفترة الماضية جولات تفاوض سرية مع الاحتلال الإسرائيلي عبر وسطاء من أجل المضي في صفقة تبادل الأسرى.

مشددا ان الحركة أمهلت الاحتلال وقتا محدودا لإتمام هذه الصفقة، وإلا فانه سيتم اغلاق ملف الجنود الأربعة إلى الأبد.

وأشار السنوار إلى أن حماس قدمت مطالبها، وهي الإفراج عن معتقلي صفقة وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، والأسيرات والأطفال والمرضى، وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد، والأسير وليد دقة، والجثامين المحتجزة والأسرى القدامى، مقابل الأسيرين الإسرائيليين.

هذا وكانت وسائل اعلام عبرية اعلنت إن هناك مقترحا لإبرام صفقة تبادل يتم بموجبها الإفراج عن جثث جنود الاحتلال مقابل إبعاد بعض الأسرى من ذوي الأحكام العالية إلى الأردن.

مضيفة ان الاحتلال سيطلق سراح عدد من الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام طويلة بالسجن من ضمنهم الاسير عبدالله البرغوثي المحكوم بالموبد وخمسة الف ومئتين عام، وسيتم نقلهم إلى الأردن.

حيث سيقضون ما بين خمس وعشر سنوات في سجن أردني ثم يتم اصدار عفو ملكي بحقهم حسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو قوله انه لا يعارض الخطة من حيث المبدأ وانه ستتم مناقشتها في مجلس الوزراء السياسي والأمني للحكومة الجديدة حسب تعبيره.
رقم : 1032499
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