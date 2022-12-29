الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 كانون الأول 2022 ساعة 08:11

الامن البرلمانية: لن نتنازل عن مصالحنا الخاصة في المفاوضات النووية

الامن البرلمانية: لن نتنازل عن مصالحنا الخاصة في المفاوضات النووية
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أبو الفضل عموئي يوم الأربعاء، إنّ "إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن تحقيقها من جانب طهران، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر"، حسبما نقلت وكالة "مهر".

وأضاف عموئي أنّ "الجانب الأميركي هو الذي انسحب من الاتفاق النووي، ثم أعلن استعداده للعودة إلى الاتفاق مرة أخرى، وكانت شروط عودة الأميركيين محور المفاوضات منذ عام ونصف عام".

وأوضح أنّ "الجانب الأميركي هو الذي نأى بنفسه، بسبب تطوراته الداخلية، بما في ذلك الانتخابات، عن عملية دفع المفاوضات بشكل أسرع".

وتابع: "المفاوضات لم تتوقف قط، واستكملت عبر الوساطة وإرسال الرسائل ومشاريع النصوص غير الرسمية، لكنّ تحليل الأوروبيين للتطورات الداخلية الإيرانية غير دقيق".

وأكد أنّ بلاده "لا تنوي التراجع عن مصالحها الخاصة في المفاوضات"، لافتاً إلى أنّ "التوصل إلى اتّفاق ليس ببعيد، لأن هناك قضية واحدة، وبقيت عبارات قليلة في نص الاتفاقية، أحدها هو مناقشة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومنذ يومين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنّ الولايات المتحدة تظهر مواقف متناقضة في ما يخص المفاوضات النووية، ولم تقدم أي خطوة إيجابية لإنهائها، مشدداً على ضرورة استمرارها لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، أفاد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأنّه اتفق مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على "استعداد إيران لاختتام مفاوضات فيينا على أساس مسودة حزمة التفاوض التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة".

في المقابل، قالت واشنطن إنّ الاتفاق النووي ليس محل تركيزها حالياً، وأكدت أن "لا وجود لتقدم حالي في الاتفاق، ولا وجود لتقدم متوقع في المستقبل القريب".

ومنذ بدء إحياء الاتفاق النووي، تشدّد طهران على 4 قضايا أساسية هي: الضمانات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، وإغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رقم : 1032556
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
كيان الاحتلال.. سياسة قتل الفلسطينيين طبيًا
كيان الاحتلال.. سياسة قتل الفلسطينيين طبيًا
29 كانون الأول 2022
اتفاق سياسي بين السوداني و اربيل
اتفاق سياسي بين السوداني و اربيل
29 كانون الأول 2022
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
29 كانون الأول 2022
الرئيس رئيسي يؤكد على مضاعفة الجهود لحل مشاكل الشعب
الرئيس رئيسي يؤكد على مضاعفة الجهود لحل مشاكل الشعب
28 كانون الأول 2022
منظمات حقوقية: السجون السعودية الأكثر رعباً في العالم
منظمات حقوقية: السجون السعودية الأكثر رعباً في العالم
28 كانون الأول 2022
تحولات السياسة الخارجية للرياض تجاه العراق
تحولات السياسة الخارجية للرياض تجاه العراق
28 كانون الأول 2022
ما هي دلالات التصريحات الاخيرة لوزير الدفاع اليمني؟
ما هي دلالات التصريحات الاخيرة لوزير الدفاع اليمني؟
28 كانون الأول 2022
توجيهات المرشد الأعلى للثورة في إيران تتحقق... مقاومة الضفة الغربية تربك الصهاينة
توجيهات المرشد الأعلى للثورة في إيران تتحقق... مقاومة الضفة الغربية تربك الصهاينة
28 كانون الأول 2022
انتفاضة مغربيّة ضد التطبيع.. تل أبيب في ورطة؟
انتفاضة مغربيّة ضد التطبيع.. تل أبيب في ورطة؟
27 كانون الأول 2022
رئيسي: اعمال الشغب الاخيرة كانت حرب الاحزاب ضد الجمهورية الاسلامية
رئيسي: اعمال الشغب الاخيرة كانت حرب الاحزاب ضد الجمهورية الاسلامية
27 كانون الأول 2022
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
27 كانون الأول 2022
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
27 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر