الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 كانون الأول 2022 ساعة 08:22

الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء

الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
وخلدت الاركان العامه للقوات المسلحة في بيان اصدرته الاربعاء، ذكرى الملحمة الخالدة للشعب الإيراني العظيم في 9 كانون الاول 2009 ، وذكرى استشهاد حامل راية جبهة المقاومة الفريق الحاج قاسم سليماني ، ووصفت هذه المناسبة التاريخية بأنها فرصة عظيمة للانخراط في جهاد التبيين لزيادة الوعي ومواجهة المؤامرات ، وأنواع مكائد الأعداء في الحرب الهجينة والإعلامية.

وتابع البيان: أعداء الثورة الإسلامية ، الذين دبروا في العقود الأربعة الماضية جميع أنواع المؤامرات العسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والإرهابية وغيرها ضد الجمهورية الإسلامية، وفي عام 2009 ايضا بادر المناوئون والمخدوعون في الداخل ، وبذريعة "حماية أصوات الشعب" ، والادعاء بوقوع انتهاكات في الانتخابات خلقوا الفوضى في البلاد ، واثاروا فتنة معقدة وحاولوا الاطاحة بالدولة في الجمهورية الإسلامية الايرانية ، لكن الشعب الايراني المؤمن والواعي والمتمسك بالولاية نزل الى الساحة بحمية عاشورائية دفاعا عن الثورة ، وساحة سيد الشهداء (ع) ولم يسمح للأعداء بتمرير مخططاته وتمكن بحضوره الملحمي الخالد في 30 من كانون الاول 2009 ان يحبط هذه الفتنة وأن يبرهن للعالم أن تمسك الشعب الإيراني بالقضايا والقيم الدينية وولائه لولاية الفقيه ومبادئ امامي الثورة الإسلامية لا يتزعزع.

واضاف البيان : ذكرى يوم الله الـ30 من كانون الأول (ديسمبر) وإحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني على يد اشقى أعداء الله على وجه الأرض فرصة جيدة لتبيين رواية كيفية وقوع هذه الحادثة التاريخية للشعب والشباب واطلاعهم على شرور أمريكا والصهاينة وجذور فتنة 2009 وكيف تم خلق ملحمة يوم ال30 من كانون الاول ، وشرح منجزات الثورة الإسلامية ومقاومة الشعب، الى جانب زرع الأمل في المجتمع ، وتعزيز الانسجام والتلاحم الوطني.

واشار البيان ، إلى اعمال الشغب الأخيرة في البلاد ، والاستراتيجية الرئيسية للأعداء في أحداث الأشهر القليلة الماضية وهي الحرب المعرفية والإعلامية مع التركيز على التأثير على افكار واذهان الشباب ، وقال : ان أعداء الجمهورية الاسلامية حاولوا مرة أخرى تعبئة كل طاقاتهم لإحداث الفوضى في أنحاء البلاد في فتنة جديدة بذريعة الدفاع عن حقوق المرأة زورا، بهدف قلب نظام الحكم والتركيز على انقسام الأجيال والاعراق والطوائف والاستقطاب وتمرير سيناريو القتل واراقة دماء المدافعين عن الأمن. وإن حدوث مستوى واسع من الأعمال العنيفة في فترة زمنية قصيرة في أجزاء مختلفة من البلاد وإنتاج محتوى واسع من قبل وسائل الإعلام المناوئة أظهر ان هذه الاضطرابات مخطط لها، لكن هذه الخطة الشريرة للأعداء احبطت، مثل المؤامرات السابقة بفضل وعي ويقظة وصمود الشعب الإيراني الابي والمتمسك بالولاية في ايران الاسلامية.

وفي ختام هذا البيان أعربت الأركان العامة للقوات المسلحة عن تقديرها للشعب الايراني الواعي والمتواجد في الساحة دوما وتكريم شهداء المقاومة والمدافعين عن الأمن واكدت انه عشية ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني اسوة الوعي الثوري والتمسك بالولاية ان القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية تجدد ولائها لمبادئ الإمام الراحل (ره) واطاعتها لقائد الثورة الاسلامية اية الله الإمام الخامنئي (مد ظله العالي) وضمن تشديدها على متابعة المشاكل الاقتصادية ومعيشة الشعب من قبل المسؤولين بالبلاد ، تعلن جهوزيتها للحيلولة دون إلحاق الضرر بأمن الشعب والثورة الإسلامية ورصد تحركات أعداء البلاد ، وخاصة أمريكا والكيان الصهيوني المزيف وسترد على أي خطأ محتمل من جانبهم في أي مكان وفي أي وقت بشكل حاسم وستستهدف مصدره بهجمات مكثفة.
رقم : 1032564
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
كيان الاحتلال.. سياسة قتل الفلسطينيين طبيًا
كيان الاحتلال.. سياسة قتل الفلسطينيين طبيًا
29 كانون الأول 2022
اتفاق سياسي بين السوداني و اربيل
اتفاق سياسي بين السوداني و اربيل
29 كانون الأول 2022
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
29 كانون الأول 2022
الرئيس رئيسي يؤكد على مضاعفة الجهود لحل مشاكل الشعب
الرئيس رئيسي يؤكد على مضاعفة الجهود لحل مشاكل الشعب
28 كانون الأول 2022
منظمات حقوقية: السجون السعودية الأكثر رعباً في العالم
منظمات حقوقية: السجون السعودية الأكثر رعباً في العالم
28 كانون الأول 2022
تحولات السياسة الخارجية للرياض تجاه العراق
تحولات السياسة الخارجية للرياض تجاه العراق
28 كانون الأول 2022
ما هي دلالات التصريحات الاخيرة لوزير الدفاع اليمني؟
ما هي دلالات التصريحات الاخيرة لوزير الدفاع اليمني؟
28 كانون الأول 2022
توجيهات المرشد الأعلى للثورة في إيران تتحقق... مقاومة الضفة الغربية تربك الصهاينة
توجيهات المرشد الأعلى للثورة في إيران تتحقق... مقاومة الضفة الغربية تربك الصهاينة
28 كانون الأول 2022
انتفاضة مغربيّة ضد التطبيع.. تل أبيب في ورطة؟
انتفاضة مغربيّة ضد التطبيع.. تل أبيب في ورطة؟
27 كانون الأول 2022
رئيسي: اعمال الشغب الاخيرة كانت حرب الاحزاب ضد الجمهورية الاسلامية
رئيسي: اعمال الشغب الاخيرة كانت حرب الاحزاب ضد الجمهورية الاسلامية
27 كانون الأول 2022
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
27 كانون الأول 2022
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
27 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر