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الخميس 29 كانون الأول 2022 ساعة 08:28
قوى العدوان ترتكب 109 خروقات في الساحل الغربي لليمن
وأوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن من بين الخروق، غارتين لطيران تجسسي وتحليق 5 طائرات تجسسية على الجبلية وحيس و9 خروق بقصف مدفعي لعدد 23 قذيفة و 93 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1032570
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