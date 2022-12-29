قوى العدوان ترتكب 109 خروقات في الساحل الغربي لليمن

وأوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن من بين الخروق، غارتين لطيران تجسسي وتحليق 5 طائرات تجسسية على الجبلية وحيس و9 خروق بقصف مدفعي لعدد 23 قذيفة و 93 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.