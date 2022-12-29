وزارة الدفاع الصينية تصدر بيانا حول التدريبات الروسية الصينية المشتركة

ووفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم الخميس، فإن التدريبات الروسية الصينية المشتركة التي أطلق عليها اسم "التفاعل البحري 2022" أظهرت مستوى عال من التنسيق بين القوات البحرية للبلدين.



وقال تان: "روسيا والصين شكلتا مجموعة كاملة من الآليات والأساليب للتنسيق والاتصال وتنظيم التدريبات المشتركة على مدى 10 سنوات من إجراء التدريبات".



وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن: "التدريبات أظهرت بشكل كامل مستوى الثقة المتبادلة ودرجة عالية من التفاعل التكتيكي بين الدولتين، وزادت من تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل والشراكة بينهما".



وأضاف أن الجانبين أجريا سلسلة من التدريبات لضمان حركة مرور حرة وآمنة على الطرق البحرية الاستراتيجية، موضحا أن الدولتين "عززتا التصميم والقدرة على مواجهة التهديدات للأمن البحري بشكل مشترك، وكذلك ضمان السلام والاستقرار في المنطقة والعالم كله".



وأكد المتحدث أن التدريبات أجريت في ظل ظروف جوية صعبة، إلا أن السفن الحربية تمكنت من الصمود في وجه الرياح العاتية والأمواج الهائجة وتغلبت على كافة الصعوبات بالتعاون الوثيق فيما بينها.



يذكر أن مناورات "التفاعل البحري 2022" أقيمت في بحر الصين الشرقي في الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ومثل الجانب الروسي طراد صواريخ فارياغ، وهو الرائد لأسطولها في المحيط الهادئ، بالإضافة إلى فرقاطة مارشال شابوشنيكوف وطرادات المشروع 20380 ألدار تسيدينشابوف وسوفرشيني، في حين مثلت البحرية الصينية المدمرتان جينان وباوتو، والفرقاطتان بينزهو، ويانتشنغ، وكذلك سفينة إمداد وغواصة تعمل بالديزل.