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الخميس 29 كانون الأول 2022 ساعة 14:01

إعلامي يمني يوضح لماذا العدوان يحاصر اليمنيين؟

إعلامي يمني يوضح لماذا العدوان يحاصر اليمنيين؟
وفي تغريدة مرفقة بمقطع مصور توضيحي عبر حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قدم نصر الدين عامر ايضاحات بشان سبب استمرار حصار اليمنيين.

وتسائل نصرالدين عامر انه هل معقول هذا الكلام انه في حال وجود سخط شعبي ضد الحكومة بسبب الحصار، يحاول العدوان ان يرفع الحصار، مؤكدا انه بالعكس تماما وفي حال توجيه السخط تجاه الحكومة، فذلك يدفع دول العدوان باتجاه تشديد الحصار، لان ذلك يعني ان الحصار يفيد للعدوان واعطى ثمره.

واضاف انه اذا حولنا السخط للمتسبب الرئيسي لهذا المعاناة، ونقول ان التحالف العدوان هو سبب هذا المعاناة وسنتوجه لقتالكم لانكم من تسببتم هذا المعاناة، فالعدوان سيراجع حساباته .

وأكد نصرالدين عامر ان توجيه السخط تجاه غير العدوان، يسبب باستمرار العدوان والحصار والمعاناة.
رقم : 1032615
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