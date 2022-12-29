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الخميس 29 كانون الأول 2022 ساعة 14:03

اعتقالات بالضفة والقدس.. و"شهداء الأقصى" تعلن بيت أمر "منطقة محررة"

اعتقالات بالضفة والقدس.. و"شهداء الأقصى" تعلن بيت أمر "منطقة محررة"
وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن مكتب إعلام الأسرى، في بيان صحفي مقتضب، أن الاحتلال اعتقل الأسيرين المحررين نصر الرجوب، ومشير الشحاتيت، من قرية دورا، جنوب الخليل.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي اعتقل من غرب وشمال رام الله (وسط) الشابين صهيب الشبح في قرية أم صفا، ولؤي أبو عليا من قرية المغير، إثر مداهمة منزليهما.

وأشار إلى اعتقال الشابين هاشم ويزيد ريان، بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس.

وتشن قوات الاحتلال يوميًّا، عمليات دهم وتفتيش في مدن الضفة الغربية، وتعتقل العديد من الفلسطينيين، قبل أن تنقلهم إلى مراكز التحقيق والمعسكرات الإسرائيلية.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

وفي السياق، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة "فتح"، أن بلدة بيت أُمر، شمال مدينة الخليل، "منطقة محررة ومحرمة على جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وعدَّ بيان صحفي لـ"شهداء الأقصى"، فجر اليوم الخميس، "بلدة بيت أمر مثل جنين ونابلس (شمالا) محررتين ومحرمتين على الاحتلال، ولن يكون دخول جنوده إليها آمنا".

وقالت الكتائب: إن "أبطالنا بالمشاركة مع عناصر في سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، تمكنوا من التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة، وإيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوفها".

بالكتائب إلى أن "اقتحامات العدو تأتي في محاولة لكسر شوكة المقاومة، وإنهاء حالة الاشتباك والثورة المتصاعدة في البلدة".

وتابعت، "هجومنا مستمر ولن يتوقف حتى حل مآساة مقابر الأرقام، وعودة جثامين شهدائنا، وعلى رأسها جثمان الشهيد القائد ناصر أبو حميد، والشهيد البطل ابن بلدة بيت أمر، عاهد اخليل".

وتصاعدت المقاومة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية، لا سيما في مدينتي نابلس وجنين، بسبب تواصل اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين، ورعايته للاقتحامات والممارسات الاستفزازية لمستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك.
مصدر : وكالات
رقم : 1032616
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