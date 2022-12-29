"قسد" تختطف 30 شاباً جنوب القامشلي

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات من مسلحي “قسد” أقدمت على محاصرة قرى بلقيس والطائف وخربة الناقة وأبو جرن التابعة لناحية تل حميس جنوب القامشلي واختطفت 30 شاباً واقتادتهم إلى جهات مجهولة.



وأشارت المصادر إلى قيام مسلحي “قسد” بالاعتداء على الأهالي وضرب النساء وتوجيه الشتائم إليهن إضافة إلى سرقة وتحطيم أثاث المنازل التي قاموا بمداهمتها.



وخطفت فصائل“قسد” في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أحد مشايخ قبيلة الجبور في مدينة الحسكة وذلك في إطار انتهاكاتها المدعومة أمريكيا بحق الأهالي وللتضييق على العشائر العربية ومحاولة النيل من مواقفها الوطنية الثابتة الرافضة للاحتلال الأمريكي