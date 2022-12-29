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الخميس 29 كانون الأول 2022 ساعة 18:41

كنيست الاحتلال الإسرائيلي يوافق على حكومة جديدة برئاسة نتنياهو

كنيست الاحتلال الإسرائيلي يوافق على حكومة جديدة برئاسة نتنياهو
وجاءت نتيجة التصويت في الكنيست بموافقة 63 نائبًا لحكومة نتنياهو ، مقابل تصويت 54 نائبًا ضدها. وأدى نتنياهو وأعضاء حكومته اليمين بعد تصويت البرلمان.

وتم ذلك في الكنيست الإسرائيلي،حيث إجتمع اليوم ، بكامل هيئاته لتنصيب حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، بعدما كشف عن اتفاقيات الائتلاف الحكومي والخطوط العريضة للحكومة الجديدة.

وردا على صياح بعض أعضاء الكنيست ضد نتنياهو خلال كلمته، رد رئيس الوزراء الجديد قائلا: "أعلم أنكم لن تصفقوا، لكن أتوقع منكم احترام قرار الناخبين والتوقف عن التمرد على الحكومة [المنتخبة]" حسب تعبيره.

وتضم الكتلة التي يقودها نتنياهو، أحزابا يمينية متطرفة إلى جانب حزب "الليكود"بزعامة نتنياهو، ولديها أغلبية بأربعة مقاعد في الكنيست المكون من 120 مقعدا بعد فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي الوقت نفسه، أصبح رئيس الكنيست الإسرائيلي الجديد، أمير أوحانا، هو أول شخص مثلي بشكل علني يشغل هذا المنصب. وأوحانا عضو حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وسبق أن كان وزيرا للعدل والأمن العام.

وصوّت اليوم بعض النواب الأرثوذكس المتطرفين، الذين رفضوا حضور الكنيست عندما أدى اليمين كعضو لأول مرة قبل 7 سنوات، ضد توليه منصب رئيس الكنيست.
مصدر : وكالات
رقم : 1032671
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