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الخميس 29 كانون الأول 2022 ساعة 19:00

آية الله نوري همداني: على العلماء والمفكرين توعية المسلمين تجاه مخططات الاعداء

آية الله نوري همداني: على العلماء والمفكرين توعية المسلمين تجاه مخططات الاعداء
جاء ذلك في تصريح ادلى به آية الله نوري همداني خلال استقباله حجة الإسلام سيد عبدالفتاح نواب، ممثل الفقيه في شؤون الحج والزيارة ورئيس بعثة الحجاج الايرانية.

وثمّن آية الله نوري همداني في هذا اللقاء الجهود والأنشطة المنجزة، واعتبر الحج الإبراهيمي فرصة جيدة للارتباط والتواصل بين المسلمين وقال: ان التجمع الضخم للمسلمين من جميع أنحاء العالم في أرض الوحي وفي الوقت المحدد هو سمة مهمة للحج حيث ينبغي من خلال خلق الوحدة والتعاطف في هذا التجمع الكبير، مناقشة قضايا ومشاكل العالم الإسلامي.

ووصف المرجع الديني دور علماء الدين والمفكرين المسلمين في حل مشاكل الأمة الإسلامية بانه بارز جدا واضاف: إن دور علماء الدين والمفكرين الإسلاميين مهم جدا في إطلاع مسلمي العالم على الاوضاع الراهنة في العالم حيث ينبغي توعية المسلمين واطلاعهم على مخططات الاعداء.

واعتبر رضا الحجاج خلال أيام الحج علامة على الإدارة الفعالة لمنظمة الحج والزيارة ، وقال: يتوجب ان تبذلوا كل ما في وسعكم في تقديم الخدمات حتى يتم توفير الظروف المواتية للحجاج الإيرانيين في هذه الرحلة المعنوية وينبغي أن يتم هذا الواجب بأفضل طريقة ممكنة.
رقم : 1032681
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