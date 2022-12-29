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الخميس 29 كانون الأول 2022 ساعة 19:03

السعودية ترتكب جريمة جديدة في صعدة ضحيتها 9 مدنيين

السعودية ترتكب جريمة جديدة في صعدة ضحيتها 9 مدنيين
وأكد مصدر أمني بالمحافظة، مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين بينهم مهاجرين أفارقة إثر قصف سعودي مناطق حدودية بالمحافظة.

وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من 24 ساعة من جريمة سعودية مماثلة بذات المحافظة ، أسفرت عن إصابة خمسة مدنيين بينهم ثلاثة مهاجرين أفارقة إثر قصف مدفعي سعودي على مديريات شدا ورازح ومنبه الحدودية.

ومنذ الجمعة الماضي تصاعد القصف السعودي على القرى الحدودية الآهلة بالسكان في محافظة صعدة تحديدا منطقة الرقو بمديرية منبه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 مدنيا.

جدير بالذكر أن القصف السعودي على صعدة لم يتوقف حتى أثناء الهُدنة.

وكانت مصادر طبية في محافظة صعدة كشفت مطلع الأسبوع الجاري عن احصائية لعدد الضحايا في صفوف المدنيين جراء القصف السعودي على المناطق الحدودية في محافظة صعدة شمال اليمن، منذ بداية الهدنة الأممية.

وأكدت الإحصائية أن مستشفى رازح الريفي استقبل منذ التوقيع على اتفاق الهدنة مطلع أبريل الفائت 111 قتيلاً و796 جريحاً، سقطوا جراء القصف السعودي على مديرية شدا الحدودية ، فيما استقبل مستشفى منبه الريفي منذ مطلع العام الجاري، 169 قتيلاً بينهم أفارقة إلى جانب 1833 جريح من المدنيين.

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