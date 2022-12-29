إنفجارات تستهدف العمالقة في شبوة

وقالت مصادر محلية ان عبوتين ناسفتين انفجرتا اثناء مرور طقمين عسكريين تابعين لقوات العمالقة في منطقة السلف بين نصاب ومرخة .



وأضافت المصادر ان الانفجارين اسفرا عن سقوط جرحى من قوات الإنتقالي بعضهم اصابتهم خطيرة ,كما تضررت المركبتين العسكريتين .