أحدث العناوين :
إحياء يوم البصيرة في العاصمة طهران
السودان.. وأبرز الأحداث التي شهدها عام 2022
8 قتلى باشتباكات قبلية جديدة في دارفور
هجوم يستهدف عناصر 'قسد' في ريف الرقة
مقتل قيادي في المرتزقة في مأرب
أميرعبداللهيان يغرد حول لقاءه بسلطان عمان
إنفجارات تستهدف العمالقة في شبوة
السعودية ترتكب جريمة جديدة في صعدة ضحيتها 9 مدنيين
آية الله نوري همداني: على العلماء والمفكرين توعية المسلمين تجاه مخططات الاعداء
وزير الامن : الحرب الهجينة للاعداء قد منيت بفشل ذريع
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
29 December 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الخميس 29 كانون الأول 2022 ساعة 19:11
إنفجارات تستهدف العمالقة في شبوة
وقالت مصادر محلية ان عبوتين ناسفتين انفجرتا اثناء مرور طقمين عسكريين تابعين لقوات العمالقة في منطقة السلف بين نصاب ومرخة .
وأضافت المصادر ان الانفجارين اسفرا عن سقوط جرحى من قوات الإنتقالي بعضهم اصابتهم خطيرة ,كما تضررت المركبتين العسكريتين .
مصدر :
وكالات
رقم :
1032684
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
كيان الاحتلال.. سياسة قتل الفلسطينيين طبيًا
29 كانون الأول 2022
اتفاق سياسي بين السوداني و اربيل
29 كانون الأول 2022
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
29 كانون الأول 2022
الرئيس رئيسي يؤكد على مضاعفة الجهود لحل مشاكل الشعب
28 كانون الأول 2022
منظمات حقوقية: السجون السعودية الأكثر رعباً في العالم
28 كانون الأول 2022
تحولات السياسة الخارجية للرياض تجاه العراق
28 كانون الأول 2022
ما هي دلالات التصريحات الاخيرة لوزير الدفاع اليمني؟
28 كانون الأول 2022
توجيهات المرشد الأعلى للثورة في إيران تتحقق... مقاومة الضفة الغربية تربك الصهاينة
28 كانون الأول 2022
انتفاضة مغربيّة ضد التطبيع.. تل أبيب في ورطة؟
27 كانون الأول 2022
رئيسي: اعمال الشغب الاخيرة كانت حرب الاحزاب ضد الجمهورية الاسلامية
27 كانون الأول 2022
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
27 كانون الأول 2022
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
27 كانون الأول 2022
أحدث العناوين
إحياء يوم البصيرة في العاصمة طهران
السودان.. وأبرز الأحداث التي شهدها عام 2022
8 قتلى باشتباكات قبلية جديدة في دارفور
هجوم يستهدف عناصر 'قسد' في ريف الرقة
مقتل قيادي في المرتزقة في مأرب
أميرعبداللهيان يغرد حول لقاءه بسلطان عمان
إنفجارات تستهدف العمالقة في شبوة
السعودية ترتكب جريمة جديدة في صعدة ضحيتها 9 مدنيين
آية الله نوري همداني: على العلماء والمفكرين توعية المسلمين تجاه مخططات الاعداء
وزير الامن : الحرب الهجينة للاعداء قد منيت بفشل ذريع
لبنان..جبهة "العمل الإسلامي" تدعو لانتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق
السوداني: المجتمع العراقي أمسك بمبادرة التصدي للإرهاب
البحرين/تأييد أحكام بالسجن على مجموعة من الشبان
عشرات من "المعتقلين الإداريين" يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
عبدالسلام يبارك لإيران تجاوز أحداث الشغب الأخيرة
كنيست الاحتلال الإسرائيلي يوافق على حكومة جديدة برئاسة نتنياهو
اتحاد الشغل التونسي يقر إضراباً لمدة يومين
انطلاق مراسم إحياء يوم البصيرة في العاصمة طهران
ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات تنظيم "داعش" في ريف درعا
الإطاحة بـ 11 إرهابياً في خمس محافظات عراقية
الأكثر قراءة
السلطة الفلسطينية تحذر المجتمع الدولي من ائتلاف نتنياهو المقبل
العميد فدوي: الاعداء لا يجرأون على المواجهة العسكرية مع ايران
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
القطاع الصناعي الإيراني يحقق نموا في الانتاج بنسبة 4.9 %
قائد الثورة الاسلامية يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عباس شيباني
حزب الله: احتجاز جثمان الشهيد "ابو حميد" تأكيد على وحشية الكيان الصهيوني
خطيب الأقصى: الثبات حول الأقصى والرباط فيه من الأولويات المصيرية
جيل جديد من المقاومة الفلسطينية يهز الكيان الصهيوني
ايران تبلغ افغانستان موقفها تجاه تعليق دراسة الطالبات الجامعيات
عضو مجلس خبراء القيادة: الثورة الإسلامية هزت الديمقراطية الليبرالية بتقدمها الهائل
التحول تحت مظلة نتنياهو.. تشكيل حكومة من احزاب عنصرية ومتطرفة
آلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر في المسجد الأقصى المبارك
القوات العراقية تحبط محاولة تسلل لعناصر 'داعش' جنوب سامراء
من خطاب نتنياهو الى خطاب زيلينسكي.. الكونغرس الأمريكي يصفق للكذب
ما هي اهمية اجتماع "بغداد 2" في الاردن؟
شركة معرفية ايرانية تصدر منتجاتها إلى 50 دولة
عالم سني: عرقلة سير نمو ايران هدف العدو في انعدام الأمن
الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى خريطة طريق لـ"إنقاذ" البلاد
استمرار حركة التغييرات في الجيش المصري
محمود عباس يرفض استهداف الاحتلال "الوجود المسيحي" بفلسطين
الأخبار الساخنة
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب 'سومطرة' الإندونيسية
هكذا تتضامن الضاحية الجنوبية مع الشهيد البطل عدي التميمي
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
كورونا في لبنان.. حالة وفاة واحدة و124 إصابة جديدة
احتجاجات شعبية ضد ‘‘قسد‘‘ في دير الزور
الأكثر بحثًا
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
الجزائر..تبون يحذر من حرب سيبرانية مسعورة تستهدف بلاده
إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر