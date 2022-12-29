السودان.. وأبرز الأحداث التي شهدها عام 2022

وبحسب المحللين كان هذا احد الأسباب لاستمرار التظاهرات السلمية في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وبقية ولايات السودان قوبلت بقمع مفرط واستخدام كثيف للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي نتج عنها مقتل اكثر من100 متظاهر وجرح الالاف.



ويرى مراقبون بأن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي لم يستطع تكوين حكومة كفاءات عقب انقلابه في الخامس والعشرين من اكتوبر في العام2021.



وبالتزامن مع الضغط الشعبي اضطر عبد الفتاح البرهان لتوقيع اتفاق إطاري مع قوي الحرية والتغيير كانت اهم بنوده خروج العسكر تمامًا من المنظومة السياسية للدولة.



ونتيجة الحرب في اقليم تيغراي المحاذي للسودان شهد العام 2022 تدفق الاف اللاجئين الاثيوبيين على الحدود السودانية الاثيوبية، هذا بخلاف النزاعات الحدودية بين السودان واثيوبيا في منطقة الفشقة شرق البلاد تطورت لعمليات عسكرية بينهما نتج عنها عشرات القتلى من الدولتين.



وفي سياق متصل في شرق السودان اغلقت القبائل بزعامة محمد الامين ترك ميناء بورتسودان للمرة الثانية رفضًا لاتفاق مسار الشرق الذي كان ضمن اتفاقية جوبا للسلام ما تسبب في اضرار إقتصادية كبيرة على السودان.



وشهد هذا العام فيضانات وسيولا في عدد من ولايات السودان المختلفة ادت لوفاة المئات من السودانيين وانهيار الاف المنازل وتشرد الاف الأسر السودانية بعد ان فقدوا المأوى.



كذلك شهد العام2022 مقتل المئات من المواطنين في اقليمي النيل الازرق ودارفور نتيجة نزاعات بين عدد من القبائل.



وتدخل البلاد في العام2023 وهي تبحث عن ضوء في اخر النفق يؤدي لأمن واستقرار حرم منه المواطن السوداني بسبب الحكومات والانقلابات العسكرية المتعاقبة.