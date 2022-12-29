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الخميس 29 كانون الأول 2022 ساعة 20:23

إحياء يوم البصيرة في العاصمة طهران

إحياء يوم البصيرة في العاصمة طهران
ويشارك فی المراسم، أعداد كبیرة من النساء والرجال ومختلف الشرائح بما ذلك رجال الدین والطلاب وقوات التعبئة (البسیج).

وفي لقاء مع المواطنين الايرانيين المشاركين أكد مواطن إيراني أن :الشعب الايراني واع ويرفض الاملاءات الغربية ولن يسمح للاعداء بالنفوذ الى البلاد وان المنتصر الحقيقي هو الشعب الصامد على عقيدته".

ولفت مواطن ايراني الى أن الشعب الايراني يدرك جيدا ان ما يريده الاعداء هو ان يتحول بلدنا الى سوريا وليبيا أخرى".

وأوضح مواطن ايراني اخر قائلا: البلاد شهدت تحديات خلال العقود الاربعة الماضية كفترة الدفاع المقدس وشكلت منعطفات في حياة الشعب الايراني".

وقال مواطن اخر:"رسالة يوم التاسع من دي واضحة لدى العدو والصديق وهي ان الشعب وقف وسيقف امام جميع المؤامرات".

وقال مواطن اخر:"يوم البصيرة يذكرنا بالملحمة الثورية التي رسمها الشعب امام اعين الاعداء و برهن للجميع وحدة صفوف الشعب الايراني خلف القيادة".

وأكدت مواطنة ايرانية: "في هذه العقود التي مرت على الثورة السلامية حيكت لنا مؤامرت كثيرة لكن كما شهدنا سطر الشعب الايراني الملاحم الكبيرة وحقق ايضا على انجازات كثيرة في صموده امام قوى الاستكبار العالمي".

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات عديدة حملت شعارات ضد مثيري الفتنة في الداخل وحماتهم الاجانب وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي.

وفي هذا اليوم التاريخي والمصيري الذي شهد مشاركه مليونية جسدت تضامن ووحدة أبناء الشعب الايراني وتراص صفوفه واظهرت قوة النظام الاسلامي وارادة الشعب وأن الثورة الاسلامية ماضية على نهج مفجرها في ظل قيادتها لتحبط مؤامرات الاعداء واحدة تلو اخرى.

وفي مثل هذا اليوم اي 30 كانون الأول /ديسمبر عام 2009 خرج الشعب الايراني في مسيرات حاشدة في ارجاء البلاد تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الاسلامية ازاء احداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية في نفس العام وتنديدا بمثيري الشغب والخارجين عن القانون الذين تسببوا في الاحداث واثاروا الشغب ايضا في ذكري يوم عاشوراء الذي يحييه الشعب الايراني المسلم ولم يراعوا حرمة هذا اليوم، حيث سمي اليوم 9 من دي بيوم البصيرة الذي برهن الشعب تلاحمه مع وقيادته ورسم الشعب خلاله ملحمة تاريخية شجاعة اجهضت مخططات الاعداء.
رقم : 1032698
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