مركز عين الانسانية يدين الصمت الدولي ازاء جرائم السعودية

قال مركز عين الإنسانية في بيان له: إن جرائم القصف المدفعي تعد جرائم حرب وفق التوصيف القانوني الدولي كون المستهدفين من المدنيين الآمنين.



وحسبما نقل موقع المسيرة. طالب المركز بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما ترتكبه دول تحالف العدوان من جرائم بحق الأبرياء في مناطق المديريات الحدودية. مؤكدا ان ضحايا الاعتداءات السعودية منذ بداية الهدنة بلغت ٣٢٥٨ بينهم ٢٨٥ شهيدا سقطوا في مديريات صعدة الحدودية.



وأشار مركز عين الانسانية إلى أن قوات العدوان السعودي تستخدم قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة لقتل المدنيين في المديريات الحدودية ومارس التعذيب بماء الأسيد والكهرباء بحق الضحايا.



كما أدان المركز صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.