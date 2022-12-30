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الجمعة 30 كانون الأول 2022 ساعة 10:15

إيران تجاوزت أكبر اقتصاد في أوروبا في إنتاج الصلب

إيران تجاوزت أكبر اقتصاد في أوروبا في إنتاج الصلب
وأعلنت الرابطة العالمية للصلب عن إنتاج 2.9 مليون طن من الفولاذ في إيران خلال الشهر الحادي عشر من هذا العام. ونما إنتاج إيران من الصلب هذا الشهر بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

نمو إنتاج الصلب الإيراني بنسبة 3.9٪ في نوفمبر 2022 وعلى الرغم من استمرار الحظر الأمريكية الجائر ، بينما انخفض إجمالي إنتاج الصلب العالمي بنسبة 3.7٪ وإنتاج الصلب الأمريكي بنسبة 10.5٪ هذا الشهر.

في السنوات الأخيرة ، احتلت إيران المرتبة العاشرة بين أكبر منتجي الصلب في العالم بناءً على إحصائيات مدتها 12 شهرًا ، ولكن في نوفمبر من هذا العام ، تمكنت ايران لأول مرة من الصعود إلى المركز السابع لأكبر منتجي الصلب في العالم بناءً على الإحصاءات الشهرية . وتجاوز إنتاج إيران من الصلب في هذا الشهر إنتاج ألمانيا ، التي تعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا ، وكذلك إنتاج البرازيل وتركيا.

وانخفض إنتاج الصلب الألماني بنسبة 17.9٪ في نوفمبر من هذا العام وبلغ 2.8 مليون طن. انعكس ظهور أزمة الطاقة في ألمانيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا بشكل كبير على انخفاض إنتاج الصلب في هذا البلد.

كما انخفض إنتاج الصلب في البرازيل بنسبة 16.3٪ هذا الشهر ووصل إلى 2.6 مليون طن. كما أنتجت تركيا 2.4 مليون طن من الصلب في نوفمبر ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 30.7٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وواجهت الصين والهند وإيران فقط زيادة في إنتاج الصلب في نوفمبر 2022 حيث ارتفع إنتاج الصلب في الصين بنسبة 7.3٪ إلى 74.5 مليون طن وزاد إنتاج الصلب الهندي بنسبة 5.7٪ إلى 10.4 مليون طن.

والصين هي أكبر منتج للصلب في العالم في نوفمبر ، تليها الهند واليابان وأمريكا وروسيا وكوريا الجنوبية وإيران وألمانيا والبرازيل وتركيا بالترتيب في المرتبة الثانية إلى العاشرة.
رقم : 1032760
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