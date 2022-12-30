الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 30 كانون الأول 2022 ساعة 16:17

خطيب جمعة طهران: فتنة العدو العمياء تهدف للمساس بالارتباط بين الامة والامام

خطيب جمعة طهران: فتنة العدو العمياء تهدف للمساس بالارتباط بين الامة والامام
وفي خطبتي صلاة الجمعة بطهران لهذا الاسبوع، قال حجة الاسلام كاظم صديقي، ان هذا الشهر تضمن عدة مناسبات، ومن بين الذكرى السنوية لنهضة اهالي قم والتي تعتبر من الحوادث العظيمة للثورة، وكذلك ملحمة 30 كانون الثاني/ديسمبر 2009 والتي تعد من ايام الله ولا يمكن نسيانها وهي من ايام احياء الدين وانتصار مبادئ الشهداء.

واضاف: ان الترابط بين الامة والامام الذي كان موجودا منذ بداية الاسلام وحتى اليوم، لا يمكن فصم عراه، مبينا ان العدو بذل قصارى محاولاته للمساس بقضية الترابط بين الامة والامام من خلال الفتنة العمياء التي خطط لها وساهمت فيها كل القوى الاستكبارية بشكل سافر معلنة دعم مثيري الفتنة، واستخدمت كل ابواقها الاعلامية لاحداث شرخ بين الامة والولي الفقيه.

وتابع حجة الاسلام صديقي: ان هذه الفتنة بدأت بذريعة وجود تزوير في الانتخابات والتي كانت مجرد كذبة، مثل الكذبة التي انطلقت في اوكرانيا واطلقوا من خلالها ثورة ملونة هناك، حاولوا ايضا في بلادنا اطلاق ثورة ملونة باسم "الثورة الخضراء" وكانوا يرمون من ورائها القضاء على الجمهورية الاسلامية.
رقم : 1032810
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
كيان الاحتلال.. سياسة قتل الفلسطينيين طبيًا
كيان الاحتلال.. سياسة قتل الفلسطينيين طبيًا
29 كانون الأول 2022
اتفاق سياسي بين السوداني و اربيل
اتفاق سياسي بين السوداني و اربيل
29 كانون الأول 2022
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
29 كانون الأول 2022
الرئيس رئيسي يؤكد على مضاعفة الجهود لحل مشاكل الشعب
الرئيس رئيسي يؤكد على مضاعفة الجهود لحل مشاكل الشعب
28 كانون الأول 2022
منظمات حقوقية: السجون السعودية الأكثر رعباً في العالم
منظمات حقوقية: السجون السعودية الأكثر رعباً في العالم
28 كانون الأول 2022
تحولات السياسة الخارجية للرياض تجاه العراق
تحولات السياسة الخارجية للرياض تجاه العراق
28 كانون الأول 2022
ما هي دلالات التصريحات الاخيرة لوزير الدفاع اليمني؟
ما هي دلالات التصريحات الاخيرة لوزير الدفاع اليمني؟
28 كانون الأول 2022
توجيهات المرشد الأعلى للثورة في إيران تتحقق... مقاومة الضفة الغربية تربك الصهاينة
توجيهات المرشد الأعلى للثورة في إيران تتحقق... مقاومة الضفة الغربية تربك الصهاينة
28 كانون الأول 2022
انتفاضة مغربيّة ضد التطبيع.. تل أبيب في ورطة؟
انتفاضة مغربيّة ضد التطبيع.. تل أبيب في ورطة؟
27 كانون الأول 2022
رئيسي: اعمال الشغب الاخيرة كانت حرب الاحزاب ضد الجمهورية الاسلامية
رئيسي: اعمال الشغب الاخيرة كانت حرب الاحزاب ضد الجمهورية الاسلامية
27 كانون الأول 2022
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
27 كانون الأول 2022
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
27 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر