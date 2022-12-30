الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 30 كانون الأول 2022 ساعة 23:09

أهم ماجرى في مناورات ذو الفقار الايرانية

أهم ماجرى في مناورات ذو الفقار الايرانية
في هذا الصدد قال المتحدث باسم مناورة الجيش الإيراني: تم تصنيف طائرة مهاجر 6 المسيرة التي يبلغ مداها ألفي كيلومتر على أنها طائرات بدون طيار تكتيكية وقتالية ويمكن استخدامها في جميع أنواع المهام العسكرية والمدنية. هذه الطائرة المسيرة قادرة على حمل ما يصل إلى 40 كلغم من الأسلحة تحت أجنحتها.

وأضاف: يمكن في هذه الطائرة الموجهة من مسافة بعيدة، تركيب واستخدام الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الموجهة والسقوط الحر.

وتابع، قامت طائرة أرش المسيرة التدميرية باستهداف النقطة المحددة في عملية سريعة ودقيقة بعد اجتياز مسافة طويلة من نقطة الانطلاق.

ويذكر أنه انطلقت المرحلة العملية لمناورات "ذو الفقار" المشتركة للجيش الإيراني، صباح اليوم الجمعة، من شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي.

وتجري المناورات لأهداف مختلفة، أهمها التنيسق بين القوى الاربعة المشاركة للجيش الايراني، وهي القوة البرية والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، تحت اشراف القوة البحرية للجيش الايراني.

وقال المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ: "إن هذه المناورات تجري تحت مناهج ومراحل تكتيكية، من أهمها دمج القوات الاربعة العسكرية والوصول الى الاهداف المنشودة التي رسمت من قبل".

وتابع: "في هذه المناورات المشتركة التي تخوضها اربعة وحدات عسكرية، يجري اختبار المعدات العسكرية بهدف عسكري واحد، وعلاوة على ذلك سوف يتم اختبار آليات عسكرية متعددة بحيث يجب أن تعمل كل هذه الاليات العسكرية بشكل مشترك ودفعة واحدة، وخلال هذه الايام نظرا للظروف الجوية الصعبة في جنوب ايران نأمل ان تنفذ هذه المناورات بشكل جيد وبنجاح".

واضاف: "هدفنا في المناورات هو اختبار جنودنا وقواتنا العسكرية في الظروف المختلفة ولذا في هذه الظروف غير الماتية نريد ان نختبر قدرة قواتنا والياتنا العسكرية".

وكان قائد المناورات الأدميرال حبيب الله سياري قال إن التدريبات تجري بمشاركة وحدات المشاة والآليات الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن الغواصات والسفن والطائرات المسيرة والقاذفات الاستراتيجية للقوة الجوية. وتعتبر المناورات جزءا من التدريب العملي في التقويم السنوي لتحسين القوة القتالية، وترمي الى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا، وتحث الدول الاقليمية على الاستناد الى الطاقات الوطنية لإرساء السلام والاستقرار بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
رقم : 1032875
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
كيان الاحتلال.. سياسة قتل الفلسطينيين طبيًا
كيان الاحتلال.. سياسة قتل الفلسطينيين طبيًا
29 كانون الأول 2022
اتفاق سياسي بين السوداني و اربيل
اتفاق سياسي بين السوداني و اربيل
29 كانون الأول 2022
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
29 كانون الأول 2022
الرئيس رئيسي يؤكد على مضاعفة الجهود لحل مشاكل الشعب
الرئيس رئيسي يؤكد على مضاعفة الجهود لحل مشاكل الشعب
28 كانون الأول 2022
منظمات حقوقية: السجون السعودية الأكثر رعباً في العالم
منظمات حقوقية: السجون السعودية الأكثر رعباً في العالم
28 كانون الأول 2022
تحولات السياسة الخارجية للرياض تجاه العراق
تحولات السياسة الخارجية للرياض تجاه العراق
28 كانون الأول 2022
ما هي دلالات التصريحات الاخيرة لوزير الدفاع اليمني؟
ما هي دلالات التصريحات الاخيرة لوزير الدفاع اليمني؟
28 كانون الأول 2022
توجيهات المرشد الأعلى للثورة في إيران تتحقق... مقاومة الضفة الغربية تربك الصهاينة
توجيهات المرشد الأعلى للثورة في إيران تتحقق... مقاومة الضفة الغربية تربك الصهاينة
28 كانون الأول 2022
انتفاضة مغربيّة ضد التطبيع.. تل أبيب في ورطة؟
انتفاضة مغربيّة ضد التطبيع.. تل أبيب في ورطة؟
27 كانون الأول 2022
رئيسي: اعمال الشغب الاخيرة كانت حرب الاحزاب ضد الجمهورية الاسلامية
رئيسي: اعمال الشغب الاخيرة كانت حرب الاحزاب ضد الجمهورية الاسلامية
27 كانون الأول 2022
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
مؤامرة أمريكية جديدة لعودة داعش إلى العراق
27 كانون الأول 2022
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
مساعدات أمريكية سخية للكيان الصهيوني مكافأة على قتل الشعب الفلسطيني؟
27 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر