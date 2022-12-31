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السبت 31 كانون الأول 2022 ساعة 08:49

المعارضة الفنزويلية تحل حكومة زعيمها غوايدو

المعارضة الفنزويلية تحل حكومة زعيمها غوايدو
وصوت نواب البرلمان السابق المنتخب في 2015 والذي تسيطر عليه المعارضة بغالبية 72 صوتا (29 صوتا معارضا، وامتناع 8 عن التصويت) لصالح حل "الرئاسة" والحكومة المؤقتتين اللتين لم تكن لهما سلطة حقيقية لكنهما تسيطران على الأصول الفنزويلية في الخارج.

وكان المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، قد أعلن الخميس أن المعارضة أرجأت حتى الثالث من يناير، قرارها بشأن إنهاء "الحكومة بالوكالة" التي يترأسها.

جدير بالذكر أن قوى المعارضة الفنزويلية قررت حل "الحكومة المؤقتة" برئاسة خوان غوايدو، والتي شكلتها المعارضة على خلفية رفضها لنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2018 والبرلمانية عام 2020.

وصوت أعضاء الجمعية الوطنية الموازية، التي رفضت الانتخابات البرلمانية في عام 2020، لصالح المقترح المقدم من قبل كتل "العدالة أولا" و"العمل الديمقراطي" و"العهد الجديد" و"الحركة التقدمية الفنزويلية"، الذي يدعو لحل "الحكومة المؤقتة" برئاسة غوايدو، وحظي القرار بتأييد 72 عضوا.

وقبيل التصويت قال قياديون في قوى المعارضة الفنزويلية إن إقالة "الحكومة المؤقتة" قد باتت ضرورية نظرا لعدم أدائها لمهامها.ش
مصدر : وكالات
رقم : 1032940
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