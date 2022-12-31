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السبت 31 كانون الأول 2022 ساعة 08:51

واشنطن تحذر الصين من عواقب مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات

واشنطن تحذر الصين من عواقب مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات
وعلى حد قول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فإن "العالم يراقب أي من الدول تدعم مبادئ الحرية الأساسية وتقرير المصير والسيادة، وأي الدول التي تقف إلى جانب روسيا أو تقدم لها الدعم بصورة ضمنية"، في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

كما أكد برايس يوم الجمعة لوكالة "تاس"، أن واشنطن قلقة من تطور العلاقات بين روسيا والصين، لافتا إلى أن "واشنطن في ضوء المحادثة التي جرت اليوم بين الرئيس بوتين والرئيس شي جين بينغ."

ولفت إلى أنه في الوقت الذي تنفذ فيه روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، "تؤكد بكين على أنها تقف على الحياد، إلا أن سلوكها يظهر مواصلتها الاستثمار في العلاقات الوثيقة مع روسيا ".

وعلى حد وصفه أيضا، فإن الدول التي تساعد روسيا "ستجد نفسها حتما على الجانب الخاطئ من التاريخ".
مصدر : وكالات
رقم : 1032941
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