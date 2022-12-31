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السبت 31 كانون الأول 2022 ساعة 08:53

بوليانسكي: الحوار بين موسكو وكييف سيجري عاجلا أم آجلا

بوليانسكي: الحوار بين موسكو وكييف سيجري عاجلا أم آجلا
وقال بوليانسكي: "كانت هناك محاولات لإجراء مشاورات، وجلسات مغلقة، حيث يمكن أن يشارك الأوكرانيون. لكنهم أدركوا بعد ذلك أن هذه المشاورات لن تختلف بأي شكل من الأشكال عن الجلسات العادية. وستكون هناك نفس الهستيريا المعتادة للسيد رئيس البعثة الأوكرانية سيرغي كيسليتسيا. ما هو المغزى إذن لتضييع الوقت على هذا".

وأشار إلى أنه بسبب هذا الموقف من رئيس وفد كييف فإن "الأوكرانيون لا يستخدمون قنوات الحوار" مع زملائهم الروس.

وأضاف: "هذا هو خيارهم. وآمل أن يتغير الوضع في وقت لاحق، لأنه سيكون من الضروري التحدث عاجلا أم آجلا. والأفضل عاجلا وليس آجلا".
مصدر : وكالات
رقم : 1032942
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