خبير: الصين هي الرابح الأكبر في الأزمة الأوكرانية

وأردف بالقول: "لجأت إليها روسيا للتخفيف من أثر العقوبات الأطلسية عليها، فزادت الصادرات الصينية إليها بشكل غير مسبوق".



وقال أنه تضخ روسيا المزيد من إمدادات الطاقة بإتجاه الصين بأسعار تفضيلية، بعدما حاول الناتو خنق صادرات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا.



وأشار الخبير أن: "روسيا تمد الصين بالمزيد من الأسلحة الأكثر تطورا وتنظم المناورات العسكرية المشتركة معها، لرفع الجاهزية والكفاءة العسكرية الصينية تحسبا لاندلاع نزاع عسكري حول تايوان".



وأشار أن دول مجلس التعاون ومعها دول عربية، تعطي أولوية خاصة للتعامل مع الصين لموازنة علاقاتها العتيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوربيين وبات بإمكان بكين دفع أثمان وارداتها من النفط والغاز الخليجي باليوان الصيني مع البدء في توطين صناعات صينية في غير بلد عربي.



ووضح الخبير: "أخيرا أعلنت أوربا أنها ربما تتجه لزيادة تعاملاتها التجارية من الصين بعدما وقعت بين مطرقة الدب الروسي وسندان الابتزاز الاقتصادي الأمريكي".



وأضاف الخبير: "الغريب العجيب أن الدعم الأطلسي لأوكرانيا هدفه الاستراتيجي هو منع صعود أقطاب تهدد سيطرة القطب الأوحد على السياسية الدولية وحسب التصريحات بل والدراسات الغربية فإن الدولتين المرشحتين لمنافسة الدور المهيمن لواشنطن هما بالترتيب الصين ثم روسيا".



وقال الخبير: "هكذا يربح المنافس الاستراتيجي الصراع التي تشارك فيها دول الناتو قبل أن تنتقل ساحتها لأراضيه".