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السبت 31 كانون الأول 2022 ساعة 14:52
القمر الصناعي "خيام" يدخل الخدمة خلال الأسبوعين القادمين
القمر الصناعي "خيام" سيبدأ العمل خلال الأسبوعين القادمين، وتلقينا من هذا القمر صورا ملونة عالية الجودة لمناطق مختلفة من ايران.
مصدر :
قناة العالم
رقم :
1033005
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