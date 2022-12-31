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السبت 31 كانون الأول 2022 ساعة 14:55

رئيسي: العلامة الشيخ "مصباح" كان يعرف الانحراف جيدا ووقف بوجهه

رئيسي: العلامة الشيخ "مصباح" كان يعرف الانحراف جيدا ووقف بوجهه
وأشار الرئيس " رئيسي " في كلمته التي القاها اليوم السبت في المؤتمر الثاني لتخليد ذكرى هذا العالم الديني الذي عقد في قاعة المؤتمرات الدولية في طهران الى حاجة المجتمع الايراني الى أشخاص مثل هذا العالم واتخاذ سلوكه نهجا في الحياة.

وأضاف رئيس السلطة التنفيذية قائلا: ان آية الله " مصباح " كان أحد الأساتذة البارزين في مجال الاخلاق والفقيه المتبحر في استخراج الحكم الاسلامي، وكان فقيها كبيرا يتصف بالأخلاق الكريمة ويؤمن بالمبادئ الالهية.

وقال رئيس الجمهورية: ان الفقيد الراحل كان الفقيه الورع الذي يذكر الانسان بأخلاقه وأفكاره وسلوكه بالله تبارك وتعالى، اضف الى ذلك أنه كان عالما مجاهدا وقف بوجه النظام البهلوي الظالم وتصدى له بكل قوة من خلال بياناته التي كان ينشرها، واصبح بعد انتصار الثورة الاسلامية علما من معالم الدين والمعرفة.

ووصف الرئيس " رئيسي " في كلمته لدى اشارته الى الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد البطل الحاج " قاسم سليماني " ووصفه بأنه كان "مالك الأشتر" للثورة الاسلامية، مشيرا الى مواقفه البطولية في التصدي لجماعة داعش الارهابية في سوريا والعراق.
رقم : 1033006
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