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السبت 31 كانون الأول 2022 ساعة 16:43

اللواء سلامي: سلام وأمن إيران ثمرة دماء الشهداء

اللواء سلامي: سلام وأمن إيران ثمرة دماء الشهداء
وأشار اللواء " سلامي " الذي رافقه كل من العميد " احمد ذو القدر" قائد فيلق سيد الشهداء (ع)، والعميد " شريفي " مسؤول شؤون المضحين في حرس الثورة لدى تفقده عائلة الشهيدين عن الأمن في ايران «امیرکمندي» و«حسین تقي بور» الى مكانة الشهداء عند الله تبارك وتعالى وأكد ضرورة مواصلة النهج الذي سار عليه هؤلاء الشهداء الابرار لنكون مرفوعي الهامة عند الباري سبحانه وتعالى.

وقال والد الشهيد " كمندي ": لقد قدمت اخي في مرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام على ايران 1980-1988)، وقدمت الآن ولدي للثورة الاسلامية ومستعد لتقديم باقي ابنائي للحفاظ على النظام الاسلامي.

وأما زوجة الشهيد " تقي بور " فقد تحدثت للواء سلامي عن اخلاق وخصوصيات زوجها الشهيد، وأكدت أنها ستواصل نهج الشهداء وتعمل على احياء ذكراهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1033014
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