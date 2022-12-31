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السبت 31 كانون الأول 2022 ساعة 17:37

عبد اللهيان يجري محادثات هاتفية مع نظيره الأذربيجاني

عبد اللهيان يجري محادثات هاتفية مع نظيره الأذربيجاني
وتباحث وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين أميرعبد اللهيان وجمهورية أذربيجان جيحون بايرموف صباح اليوم السبت ، وجهات النظر حول آخر التطورات في العلاقات الثنائية .

وأجرى وزيرا خارجية البلدين محادثة هاتفية في أواسط ديسمبر. وأعرب أمير عبداللهيان في هذه المحادثات الهاتفية مع نظيره الأذربيجاني ، عن استيائه من التصريحات غير الواقعية للمسؤولين الأذربيجانيين وقال: إن إثارة هذه القضايا في وسائل الإعلام ليس انه لا يساعد فقط في حل المشكلة ، بل يوفر أيضًا الأساس لإساءة الاستخدام من قبل الأعداء.

كما دعا أمير عبداللهيان نظيره الأذربيجاني للمشاركة في الاجتماع الذي ياتي بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الايراية والمعروف باسم 3 + 3 في طهران كإطار لحل القضايا الإقليمية من خلال الدبلوماسية.

في إشارة إلى الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين في أستانا ، قيم وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف المحادثات والاتصالات بين المسؤولين الإيرانيين والأذربيجانيين بشكل إيجابي وأكد استعداد جمهورية أذربيجان لتعزيز العلاقات وازالة سوء التفاهم.

كما أجرى أمير عبد اللهيان وبايراموف محادثة هاتفية قبل شهرين ناقشا خلال بعض القضايا الثنائية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى وزيرا خارجية إيران وأذربيجان على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة القوقاز.
مصدر : وكالات
رقم : 1033017
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