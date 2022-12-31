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السبت 31 كانون الأول 2022 ساعة 18:08

مصر تسترد معلم أثري ثمين من أميركا

مصر تسترد معلم أثري ثمين من أميركا
وذكرت مصادر إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيعقد يوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا مع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري".

ويأتي ذلك المؤتمر للحديث عن "التابوت الأخضر"، الذي تم استعادته مؤخرا من أمريكا، ومن المنتظر أن يقام المؤتمر بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

يذكر أنه، في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، اكتشفت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في مصر، 20 مقبرة تعود للعصر المتأخر، وذلك أثناء ممارسة نشاطها للبحث والتنقيب في منطقة تل آثار الدير في مدينة دمياط الجديدة شمال شرقي البلاد.

ووفقا لبيان وزارة السياحة والآثار المصرية الصادر عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تنوعت المقابر المكتشفة بين مقابر من الطوب اللبن والحفر البسيطة، والتي ترجع لعصر الأسرة السادسة والعشرين.

وأشار البيان إلى أن البعثة اكتشفت كذلك، رقائق مذهبة كانت تغطي بقايا مدفونات آدمية تجسد بعض المعبودات، بالإضافة إلى العديد من التمائم الجنائزية.

ورجح رئيس قطاع الآثار المصرية في المجلس الأعلى للآثار أيمن عشماوي، عودة مقابر الطوب اللبن إلى العصر الصاوي تحديدا الأسرة 26.
مصدر : وكالات
رقم : 1033021
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