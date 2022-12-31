الصحة الإيرانية:‌ 82 إصابة و 3 وفيات جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 561 ألفا و 140 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 39 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 336 ألفا و 146 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واضافت: ان 90 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



واشار التقرير الى تسجيل 3 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 685 حالة وفاة.



وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 765 ألفا و 297 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 121 ألفا و 377 لقاحا.



وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 4 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 62 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 382 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).