مصرع شخص وإصابة 49 آخرين بحادث سير قرب مطار الامام الخميني

وقال مساعد عمليات منظمة الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر الايراني مرتضى مرادي بور في تصريح لمراسل وكالة فارس: قرابة الساعة السادسة والنصف صباح اليوم اصطدمت حافلتان مع بعضهما البعض على الطريق السريع من طهران إلى قم بالقرب من مخرج مطار الإمام الخميني الدولي.



وأضاف: تم إرسال فرق عمليات الهلال الأحمر مع 4 سيارات إسعاف وعربة إنقاذ إلى موقع الحادث الساعة 7:26 فور إبلاغهم.



واردف مرادي بور: تم نقل 49 مصابًا إلى المركز الطبي بالطوارئ وتم اخراج جثة شخص متوفى كانت عالقة بواسطة استخدام معدات فنية.



بدوره قال رئيس شرطة المرور بمطار الإمام الخميني الدولي العقيد طوسي: للأسف في الساعة 6:30 من صباح اليوم، اصطدمت حافلتان، إحداهما تنقل عمال من مدينة شمس آباد الصناعية والأخرى تنقل موظفي دائرة المساحات الخضراء في مدينة مطار الإمام الخميني.