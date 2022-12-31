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السبت 31 كانون الأول 2022 ساعة 18:36

مصرع شخص وإصابة 49 آخرين بحادث سير قرب مطار الامام الخميني

مصرع شخص وإصابة 49 آخرين بحادث سير قرب مطار الامام الخميني
وقال مساعد عمليات منظمة الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر الايراني مرتضى مرادي بور في تصريح لمراسل وكالة فارس: قرابة الساعة السادسة والنصف صباح اليوم اصطدمت حافلتان مع بعضهما البعض على الطريق السريع من طهران إلى قم بالقرب من مخرج مطار الإمام الخميني الدولي.

وأضاف: تم إرسال فرق عمليات الهلال الأحمر مع 4 سيارات إسعاف وعربة إنقاذ إلى موقع الحادث الساعة 7:26 فور إبلاغهم.

واردف مرادي بور: تم نقل 49 مصابًا إلى المركز الطبي بالطوارئ وتم اخراج جثة شخص متوفى كانت عالقة بواسطة استخدام معدات فنية.

بدوره قال رئيس شرطة المرور بمطار الإمام الخميني الدولي العقيد طوسي: للأسف في الساعة 6:30 من صباح اليوم، اصطدمت حافلتان، إحداهما تنقل عمال من مدينة شمس آباد الصناعية والأخرى تنقل موظفي دائرة المساحات الخضراء في مدينة مطار الإمام الخميني.
مصدر : وكالات
رقم : 1033029
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