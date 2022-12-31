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السبت 31 كانون الأول 2022 ساعة 19:54

بعد تجدد السيول.. غضب في جدة

بعد تجدد السيول.. غضب في جدة
ففي مدينة جده تكرر المشهد خلال ايام حيث جرفت السيول العارمة الاف السيارات ودمرت مئات المنازل والشوارع للمرة الثانية خلال ايام.

ويرى العديد من السعوديين ان تكرار الاحداث بهذا الشكل دليل قطعي على فشل الحكومة في تفادي هذه الكوارث بسبب الفساد المنتشر بشكل كبير في الوزارات وشركات المقاولة التي تعمل على توسيع البنية التحتية.

كما انها دليل قاطع على ما اسموه مشاريع محمد بن سلمان الوهمية التي لم يتحقق منها شيء في اطار ما يسمى برؤية عشرين ثلاثين.

ويرى السعوديون ان سيول جدة اصبح عنوان لغضب المواطنين خاصة وهم يسمعون عن مشاريع تصريف السيول في جدة منذ عام2007 وانفاق الاموال الطائلة في ذلك متسائلين عن ماذا قدمت الحكومة خلال اكثر من 15 عام واين ذهبت الموال الطائلة التي اعلنت عنها الحكومة خلال هذه الفترة بينما الماساة لازالت تتكرر بشكل مستمر.

كما شكك الكثير من السعوديين في المشاريع التي يعمل عليها ولي العهد محمد بن سلمان في منطقة نيوم.

بينما لازالت العديد من المدن السعودية محرومة من البنية التحتية المناسبة داعين الحكومة بالاهتمام بهذه المدن وترك المشاريع الوهمية جانبا حتى ايجاد حلول على الاقل لمشكلة السيول في اكثر المدن خاصة جدة ومكة والمدينة.
رقم : 1033037
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