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الاثنين 2 كانون الثاني 2023 ساعة 08:08

وزير الامن: اعتقال 20 شخصا من المخلين بسوق العملة الصعبة

وزير الامن: اعتقال 20 شخصا من المخلين بسوق العملة الصعبة
واشار حجة الإسلام السيد إسماعيل خطيب ، وزير الإمن ، في افادة صحفية إلى تفاصيل اعتقال المخلين بسوق العملة وقال انه كما جاء في بيان وزارة الإمن ، فقد اتخذت هذه الوزارة اليوم إجراءات ، وسيصدر قريباً بيانا جديدا وذلك بالاستناد الى ما لديها من رصد عن المخلين بسوق العملة ومن لديهم ارتباط مع عناصر خارج البلاد ويقومون بأعمال تعتبر اخلالا في النظام الاقتصادي للبلاد. .

وأضاف: كواجب أمني للحفاظ على وضعية العملة وضبطها ، دخلت وزارة الإمن وتصدت للأشخاص الذين يعملون خارج السوق الرسمية.

وقال وزير الإمن : حتى اليوم ، تم اعتقال 20 شخصًا من أصل 300 شخص ورد ذكرهم في بيان وزارة الإمن ، وسيزداد هذا العدد غدًا ، وستستمر عملية الاعتقالات هذه.
رقم : 1033214
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