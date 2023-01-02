الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 2 كانون الثاني 2023 ساعة 08:34

مراسم الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد سليماني في السويد

مراسم الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد سليماني في السويد
وألقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى ستوكهولم أحمد معصومي كلمة بهذه المناسبة، أشار فيها الى الصفات الحسنة لدى الشهيد سليماني وابو مهدي المهندس، وعدد بعد الجوانب من بطولات الشهيد سليماني وحالاته المعنوية الممتازة وتضحياته، وقدم ايضاحات بشأن دور هذا الشهيد البارز في محاربة الجماعات الارهابية وخاصة محاربة تنظيم داعش الارهابي.

وعلى هامش هذه المراسم، أقيم معرض عن الاعمال الثقافية المرتبطة بمدرسة الشهيد سليماني، تم خلاله توزيع هدايا ثقافية مرتبطة بالشهيد سليماني بين زائري المعرض.

واستشهد الفريق القائد الحاج قاسم سليماني قائد قوة القدس بحرس الثورة الاسلامية وابو مهدي المهندي نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق برفقة 8 اشخاص آخرين، يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2020 قرب مطار بغداد، في عملية ارهابية نفذتها القوات الاميركية بأمر مباشر من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، وبإطلاق صواريخ من طائرات مسيرة أميركية.
مصدر : وكالات
رقم : 1033221
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يضع النقاط علی الحروف في وصف الشهيد سليماني
قائد الثورة يضع النقاط علی الحروف في وصف الشهيد سليماني
اللواء باقري: شباب العالم الاسلامي لن ينسى قضية الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني
اللواء باقري: شباب العالم الاسلامي لن ينسى قضية الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2023
أمير عبداللهيان: أميركا تعرقل سير متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2023
اللواء سلامي: سلام وأمن إيران ثمرة دماء الشهداء
اللواء سلامي: سلام وأمن إيران ثمرة دماء الشهداء
31 كانون الأول 2022
هذا ما قاله الشهيد سليماني بحق السيدين اية الله الخامنئي ونصر الله
هذا ما قاله الشهيد سليماني بحق السيدين اية الله الخامنئي ونصر الله
31 كانون الأول 2022
كنعاني: استشهاد سليماني كان مصدر قوة واغتياله نموذج من ارهاب الدولة المنظم
كنعاني: استشهاد سليماني كان مصدر قوة واغتياله نموذج من ارهاب الدولة المنظم
31 كانون الأول 2022
رئيسي: العلامة الشيخ "مصباح" كان يعرف الانحراف جيدا ووقف بوجهه
رئيسي: العلامة الشيخ "مصباح" كان يعرف الانحراف جيدا ووقف بوجهه
31 كانون الأول 2022
لماذا يتزايد القلق من الانهيار الداخلي للکيان الصهيوني؟
لماذا يتزايد القلق من الانهيار الداخلي للکيان الصهيوني؟
31 كانون الأول 2022
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
31 كانون الأول 2022
"جنين" تقلب الموازين.. تل أبيب في موقف محرج
"جنين" تقلب الموازين.. تل أبيب في موقف محرج
31 كانون الأول 2022
الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
الاركان العامة الايرانية: سنرد بحزم على أي خطأ محتمل يرتكبه الاعداء
29 كانون الأول 2022
كيان الاحتلال.. سياسة قتل الفلسطينيين طبيًا
كيان الاحتلال.. سياسة قتل الفلسطينيين طبيًا
29 كانون الأول 2022
اتفاق سياسي بين السوداني و اربيل
اتفاق سياسي بين السوداني و اربيل
29 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قمة ‘‘بغداد2‘‘ بوابة للتعاون الإقليمي
ظلال المعاناة والعنف المستمر على حياة نساء بريطانيا
تشكيل حكومة جديدة في ‘‘إسرائيل‘‘... الدلالات والتداعيات؟
في مواجهة احتلال الإمارات والسعودية.. الغضب المكبوت لأهالي جنوب اليمن ينتظر ساعة الصفر