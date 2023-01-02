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الاثنين 2 كانون الثاني 2023 ساعة 08:55

الخارجية الايرانية : تهديدات الكيان الصهيوني لا تقلقنا

الخارجية الايرانية : تهديدات الكيان الصهيوني لا تقلقنا
وفي مقابلة صحفية قال علي رضا عنايتي: إن تهديدات "إسرائيل" لا تقلقنا ونحن مستعدون للرد على أي اعتداء.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني حول عقد مؤتمر بغداد 2 في الأردن: طهران لمست نبرة تعاونية في مؤتمر بغداد 2 من أجل الاتفاق على دعم العراق.

وتحدث عنايتي عن لقاء وزيري خارجية إيران والسعودية على هامش مؤتمر بغداد 2 وقال: هذا اللقاء كان لقاء وديا. الحوار مع السعودية في مراحله الأولى ونريد علاقات طيبة مع دول الجوار.

كما صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني بأنه تم إحراز تقدم في جولات الحوار السابقة مع السعودية وأضاف: الأبواب مفتوحة لإحياء العلاقات، ونشد على الأيادي السعودية الممدودة للحوار معنا.

وقال عنايتي : وقعنا اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار ومنها السعودية.

كما أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة وأضاف: نحن نرحب بالجهود الحالية للدول المجاورة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي الختام قال عنايتي : في الاجتماع الأخير لوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ، مع الملك الأردني عبدالله الثاني ، تم بحث آفاق تطوير العلاقات بين البلدين.

واختتمت الجولة الثانية من مؤتمر بغداد الثلاثاء الماضي بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 12 دولة ، من بينهم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان.
مصدر : وكالات
رقم : 1033228
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