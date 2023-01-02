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الاثنين 2 كانون الثاني 2023 ساعة 12:46
الحرس الثوري: الانتقام من قتلة الشهيد سليماني أمر مؤكد
الانتقام من قتلة الشهيد سليماني في أقرب وقت ممكن أمر مؤكد لا رجعة عنه.
مصدر :
قناة العالم
رقم :
1033261
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