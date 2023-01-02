وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين بشدة إعدام السعودية مواطنين يمنيين

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن جريمة إعدام المواطنين، محمد مقبل الواصل 27 عاما من محافظة ذمار، وشاجع صلاح مهدي جميل 29 عاما من محافظة إب، التي ارتكبها النظام السعودي، جاءت بعد محاكمات غير منصفة وغير علنية، وغاب عنها أي تمكين للضحايا من الدفاع عن أنفسهم.



وأشار البيان إلى أن النظام السعودي امتنع عن إعطاء معلومات لأقارب الضحايا حول ظروف الإعدام، وهو ما يعتبر تعذيباً، وسوء معاملة وجريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.



وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل أسود، وقوائم طويلة من جرائم الإعدام الجماعية والفردية التي ارتكبها النظام السعودي بحق أبناء شعبه وبحق اليمنيين، حيث سبق أن تم إعدام الكثير من المغتربين اليمنيين في ظروف مماثلة.



واعتبرت تلك الجرائم وصمة عار في جبين دعاة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وضمان العدالة وحقوق الإنسان، التي تتغنى بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها أمريكا، الحامي والداعم والمشجع لهذا النظام الرجعي والقمعي الذي ما يزال متوغلا في امتهان الإنسان والإنسانية.



ودعت وزارة حقوق الإنسان كافة المنظمات وشعوب العالم والدول الحرة إلى اتخاذ موقف رافض لجرائم النظام السعودي وإدانة هذه الجريمة.



وطالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومنظماتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإلزام السلطات السعودية باحترام القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالمدنيين المقيمين على أراضيها المشمولين بالحماية الدولية، وفقاً للمبادئ والقواعد الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.



وحمّلت الوزارة المجتمع الدولي ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان، مسؤولية استمرار جرائم وانتهاكات النظام السعودي.