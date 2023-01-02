حزب الله: الشهيد قاسم سليماني اعطى النصر للبنان

وخلال اللقاء التكريمي السنوي الذي أقامته السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل عامل الأولى في مجمع الشهيد القائد الحاج عماد مغنية ببلدة طيردبا، بعنوان "أوفياء للقاسم"، شدد ناصر على أن "تفاهم الكتل النيابية مع بعضها البعض، وحده الذي يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وليس الاستجداء بالخارج الذي لا تهمه مصلحة لبنان، والذي يعمل وفق ما تقتضي مصالحه"، مؤكدا أننا "نريد رئيسا تكون أولويته إنقاذ البلد، وحماية سيادته".



وقال: "إن ما عرضته بعض وسائل الإعلام في لبنان عبر شاشاتها من خلال بعض برامجها، هو عمل قبيح جدا، ويهدف لتشويه صورة الجنوبيات المقاومات، ولكن عليهم أن يعلموا، أن أمهات الجنوب كانوا وسيبقون أقوياء ومجاهدات يصنعن المجاهدين، ويواجهن كل الحروب التي تشن على بلدنا لبنان".



وأشار إلى أن "الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني أدى ما عليه، واستطاع من خلال جهاده وعمله وسفره ومقارباته لكل القضايا السياسية والاستراتيجية والعسكرية وحتى الاقتصادية، أن يكون نموذجا حقيقيا للإيفاء بعهد الله".



وختم ناصر: "زرع الشهيد القائد سليماني الأمل والقوة والمعنوية في نفوس المستضعفين في هذا العالم، ووقف إلى جانبهم، وعمل على رفع الروح الجهادية في نفوسهم، لا سيما في فلسطين المحتلة، التي يسطر مجاهدوها وشعبها أروع البطولات والانتصارات على العدو الإسرائيلي".