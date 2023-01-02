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الاثنين 2 كانون الثاني 2023 ساعة 17:08

وزارة الصحة : 96 اصابة و5 وفيات جديدة بكورونا في إيران

وزارة الصحة : 96 اصابة و5 وفيات جديدة بكورونا في إيران
وعبر بيانها الصادر اليوم الاثني حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اوضحت وزارة الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و561 الفا 309 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و693 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و336 الفا و220 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و144الفا و12 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

وفي سياق متصل اعلنت وزارة الصحة الايرانية، الكشف عن عدد من حالات الاصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، مؤكدة على ضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية، بما في ذلك اخذ الجرعات التذكيرية للقاحات المضادة، بهدف احتواء الموجة الثامنة المرتقبة لجائحة كورونا في ايران.
مصدر : وكالات
رقم : 1033299
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