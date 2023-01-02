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الاثنين 2 كانون الثاني 2023 ساعة 21:23
اليمن..تسجيل 74 خرقاً للعدوان خلال الـ24 ساعة
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين خروقات قوى العدوان، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 5 هجمات بطائرات تجسسية وتحليق مكثف في حيس ومقبنة .
وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت خروقات بقصف مدفعي و خروق بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1033331
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