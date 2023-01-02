اليمن..تسجيل 74 خرقاً للعدوان خلال الـ24 ساعة

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين خروقات قوى العدوان، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 5 هجمات بطائرات تجسسية وتحليق مكثف في حيس ومقبنة .



وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت خروقات بقصف مدفعي و خروق بالأعيرة النارية المختلفة.