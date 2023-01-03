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الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023 ساعة 10:03

الفياض: الحشد الشعبي بترسخه وتجذره، رد على جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

الفياض: الحشد الشعبي بترسخه وتجذره، رد على جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
واضاف الفياض في كلمة خلال فعاليات ذكرى قادة النصر في مطار بغداد الدولي ان الملايين التي شيّعت الحاج قاسم سليماني تؤكد المكانة السامية له بين قلوب الناس، لافتا الى ان الحاج أبو مهدي المهندس يجمع ما بين طيبة النفس والبأس الشديد والتخطيط والقيادة.

واكد رئيس هيئة الحشد الشعبي: خاب الأعداء عندما اعتقدوا أن بالقتل والتغييب تُكسر إرادة الأمم.

من جانب اخر، اشار الفياض الى ان الحشد الشعبي ينطلق في مرحلة ما بعد التحرير والمؤامرة التي أريدت للأمة، معتبرا الحشد بترسخه وتجذره وثباته الآن هو رد على جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس.

واضاف ان الحشد حمى البلاد من كل الشرور وله خصوصية عن كل القوى العسكرية رغم اشتراكه معهم في المواجهة، قائلا: علينا رسم خارطة طريق مستبقلية للحشد.. نحن قوة عسكرية ونحن نحمي المؤسسات الدستورية ونحن لا نستأثر.

واعتبر الفياض: اننا مجموعة مضحية ودافعنا عقائدي وهذا يجعل الحشد الشعبي في موقع التضحية، مؤكدا ان الحشد الشعبي وخلافا لما يروجه البعض بأنه ميليشيا طائفية فهو يضم كل مكونات الشعب العراقي.

واضاف: هيئة الحشد الشعبي شرعت في المشاركة بكل نشاط وتنوي القيام بكل المشاريع الوطنية، لافتا الى ان الأعداء خابوا عندما اعتقدوا انه بالقتل والتغييب تكسر ارادة الأمم.

واشار الى اننا في الحشد الشعبي نتشرف بالحفاظ على ارث شهداء النصر وشاركنا في ارساء وحدة العراق والحفاظ على أمن البلد.
مصدر : وكالات
رقم : 1033409
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