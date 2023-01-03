قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا

وفي كلمته قبل بدء اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء ، حيا قاليباف ذكرى الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء وقال: إن مبادرة الحاج قاسم لحل القضايا العالقة والتحرك دون تردد وتوقف لحل مشاكل الناس وإحباط مؤامرات العدو كانت من أبرز سماته.



واضاف: ان الشعور بالمسؤولية مع الشجاعة والمعرفة الميدانية مكنته من حل المشاكل ولأن كل جهوده وتركيزه كان على حل المشاكل وضمان الامن العام للشعب، فانه اولا كان ياخذ بالاعتبار جميع المواطنين ولا يقوم بتصنيفهم ، وثانياً ، كان يستخدم كل طاقاته الفكرية والميدانية والعسكرية والدبلوماسية لتحقيق أهداف الثورة الإسلامية ، وكان يتحمل معاناة النضال من أجل أمن وراحة الناس بقلبه وروحه.



وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: ان اتباع نهج الحاج قاسم لا يعني وضع صورته على الرف، بل اتباع منطق الإدارة ومبادئ حياته الشخصية والاجتماعية.



واضاف: ان الشجرة الطيبة لتيار المقاومة قد اكتسبت حياة جديدة بتضحيات وايثار هذا الشهيد العظيم ويعد اليوم حاجزًا قويًا في وجه خبث أميركا وجرائم الكيان الصهيوني ، وبدون أدنى شك ، فإن حلم الحاج قاسم بتحرير القدس الشريف وقطع يد اميركا الكامل عن المنطقة سيتحقق قريبًا.



وقال قاليباف: ان الحاج قاسم ادى مسؤوليته تجاه الشعب الايراني والأمة الإسلامية ، وبارك الله في اسمه وذكراه وحركته. رحمة الله ورضوانه على الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس وجميع شهداء تيار المقاومة الشامخين.