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الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023 ساعة 12:08

مسؤول عراقي:ما صنعه قادة النصر للعراق لن ينسى فهم غاية الفخر

مسؤول عراقي:ما صنعه قادة النصر للعراق لن ينسى فهم غاية الفخر
وأكد يحيى رسول، الیوم الثلاثاء، ان ما صنعه قادة النصر للعراق لن ينسى فهم غاية الفخر. 

وأصدر رسول بيانا بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما، جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم 

(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ) صدق الله العلي العظيم 

رحم الله الشهداء الأبرار قادة النصر المؤزر الذين رسمو بدمائهم الزاكيات طريق الرفعة والسمو والخلود، ستبقى ذكراهم الطاهرة في قلوب المؤمنين وما صنعوه للعراق لن ينسى فهم غاية الفخر. 
رقم : 1033433
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