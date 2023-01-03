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الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023 ساعة 12:19

مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر

مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
نقل عن الشهيد أنه قال في خطاب له: من يعيش شهيدا يصير شهيدا. لقد عاش على ذلك النحو، حقا عاش شهيدا. عاش كما الشهداء.

1/1/2022

الشهيد سليماني كان قائدا مقاتلا بارعا في المجال العسكري وفي الوقت نفسه كان دقيقا جدا في مراعاة الحدود والقيود الشرعية. الأفراد قد ينسون الحدود الإلهية في ساحة الحرب أحيانا ويقولون ليس الآن وقت هذا الكلام، أما هو فلا، كان حذرا مراقبا. في الموضع الذي لا ينبغي فيه استخدام السلاح لم يكن يستخدم السلاح، وكان يدقق ويحذر من أن يحصل اعتداء أو ظلم على أحد.

8/1/2020

لقد بلغ الحاج قاسم أمنيته وغايته، كان يتمنى ذلك، وكان يبكي شوقا للشهادة، والكثير من رفاق دربه كانوا قد ذهبوا وكان مفجوعا برفاقه بيد أن الشوق للشهادة كان في داخله بحيث كان يبكي لذلك، وقد نال غايته. 
3/1/2020

عمل الشهيد سليماني ما من شأنه أن تقف منطقة صغيرة جدا مثل شريط غزة بوجه الكيان الصهيوني بكل ادعاءاته... ومع ذلك كان الحاج قاسم في الاجتماعات التي غالبا ما نعقدها مع هؤلاء المسؤولين ممن لهم علاقة بأعماله ومهامه، كان يجلس في زاوية لا يرى فيها أصلا... لم يكن يضع نفسه أمام الأنظار ولا يتظاهر بشيء. 

 الشهيد أبو مهدي المهندس(رض) كان رجلا نورانيا ومؤمنا وشجاعا إلى حد أن المرء حين كان ينظر إليه كان وجهه مصداق: «وبيض وجهي بنورك». 
8/1/2020

أنا لا أنسى ذكراه أبدا [الشهيد سليماني]، وكذلك الحال مع الشهيد أبي مهدي المهندس، رضوان الله - تعالى - عليهما... شهادة سليماني حدث تاريخي وليست حدثا عاديا ينساه التاريخ. لقد سجل في التاريخ كنقطة مشرقة.
16/12/2020


هزم الشهيد سليماني الاستكبار في حياته واستشهاده أيضا... الرئيس الأمريكي قال: «صرفنا سبعة تريليونات دولار في العراق ولم نحصل على شيء»... بعد استشهاده هزم الأعداء أيضا... هذا التشييع ثم مراسم التكريم حيرت ضباط حرب الاستكبار الناعمة.
16/12/2020

أحبطت مخططات أمريكا في العراق وسورية ولبنان بمساعدات ونشاطات هذا الشهيد [سليماني] العزيز. الأمريكيون يرغبون أن يكون العراق مثل النظام الطاغوتي الإيراني – النظام البهلوي في إيران في زمن الطاغوت – أو النظام السعودي اليوم... العناصر العراقية المؤمنة والشجاعة والشباب العراقيين والمرجعية في العراق وقفت بوجه هذه الأمور، وقام الحاج قاسم (رضوان الله تعالى عليه) بمد يد العون لهذه الجبهة التعبوية كمستشار نشط وساعدهم وتصرف هناك كداعم كبير.
8/1/2020


اللواء الشهيد سليماني بطل الأمة الإسلامية؛ لماذا؟ لأن الشهيد سليماني بأفعاله وأخيرا باستشهاده صار كلمة سر تحفيز وتعبئة المقاومة في العالم الإسلامي. اليوم، في العالم الإسلامي، أينما شيدوا مقاومة ضد هيمنة الاستكبار، يكون مظهرها وكلمة سرها الشهيد سليماني.
16/12/2020
رقم : 1033436
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