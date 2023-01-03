عبداللهيان: الخارجية تواصل ملاحقة مرتكبي اغتيال الشهيد قاسم سليماني

وكتب حسين أميرعبد اللهيان اليوم الثلاثاء في تدوينة على إنستغرام بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني: قبل ثلاث سنوات في مثل هذا اليوم، قرر رئيس الولايات المتحدة العاجز وفريقه ارتكاب عمل شنيع يتعارض مع القوانين الدولية وهو من اكبر المتشدقين الزائفين بالقوانين الدولية والالتزام به.



وأضاف وزير الخارجية: نتيجة هذا القرار من الرئيس الامريكي السابق وفريقه، تحول مطار بغداد إلى معراج حرر ذلك الرجل ورفاقه من جسد العالم المحدود وزاد من قوتهم.



وقال: إن وزارة الخارجية والسلطة القضائية تعملان بجدية على ملاحقة قادة ومرتكبي جريمة مطار بغداد الإرهابية.



واضاف وزير الخارجية: أدعو أخي الشهيد أن يدعوا لنا أن نكون صامدين وأقوى من ذي قبل لمساعدة الثورة الإسلامية، مؤكدا اننا نتعهد بأن نبذل قصارى جهودنا كي تكون إيران أقوى من أي وقت مضى.



وختم بالقول ان كيان المحتل للقدس يكافح حاليا من أجل البقاء.