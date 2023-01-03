الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

وأفادت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام، باقتحام قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية قرية كفر قليل، وحي الضاحية وشارع القدس في مدينة نابلس، واعتقال المواطن فراس سمارة من البلدة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عنان أحمد سرابطة من قرية العساكرة شرق بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بسام عبد الله سعيد أبو عبيد ونجله تقي خلال اقتحام وحدة خاصة مدينة جنين صباح اليوم.



من جهة أخرى، قالت كتائب القسام إن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين بصليات كثيفة من الرصاص.