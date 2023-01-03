حماس: اقتحام "بن غفير" للأقصى عدوانٌ سافر

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء أن هذا الاقتحام سلوك إجرامي يكشف حالة الرّعب والخوف التي يعيشها قادة الاحتلال في مواجهة الحق الفلسطيني في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.



وشددت حركة حماس على أنَّ معركتنا مع هذا العدو الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرّفة، دفاعاً عن أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا ماضية بكل الوسائل وفي كل ساحات الوطن، وسيواصل شعبنا رباطه وصموده ومقاومته الشاملة حتى زوال الاحتلال والتحرير والعودة.



وفي السياق، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، على أن ما قام به وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف "ايتمار بن غفير" من اقتحام للمسجد الأقصى هو غدر وجريمة.



وقال صبري إن اقتحام "بن غفير" للأقصى يؤكد أن كل حكومة الاحتلال شريكة بالجريمة.



وأضاف أن حكومة الاحتلال تحاول السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، لضرب السيادة العربية والإسلامية والوصاية الأردنية عليه.