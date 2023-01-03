الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023 ساعة 14:54

حماس: اقتحام "بن غفير" للأقصى عدوانٌ سافر

حماس: اقتحام "بن غفير" للأقصى عدوانٌ سافر
وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء أن هذا الاقتحام سلوك إجرامي يكشف حالة الرّعب والخوف التي يعيشها قادة الاحتلال في مواجهة الحق الفلسطيني في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وشددت حركة حماس على أنَّ معركتنا مع هذا العدو الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرّفة، دفاعاً عن أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا ماضية بكل الوسائل وفي كل ساحات الوطن، وسيواصل شعبنا رباطه وصموده ومقاومته الشاملة حتى زوال الاحتلال والتحرير والعودة.

وفي السياق، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، على أن ما قام به وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف "ايتمار بن غفير" من اقتحام للمسجد الأقصى هو غدر وجريمة.

وقال صبري إن اقتحام "بن غفير" للأقصى يؤكد أن كل حكومة الاحتلال شريكة بالجريمة.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تحاول السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، لضرب السيادة العربية والإسلامية والوصاية الأردنية عليه.
مصدر : وكالات
رقم : 1033454
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
3 كانون الثاني 2023
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
3 كانون الثاني 2023
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
3 كانون الثاني 2023
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
3 كانون الثاني 2023
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
3 كانون الثاني 2023
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
3 كانون الثاني 2023
أمنية الشهيد
أمنية الشهيد 'قاسم سليماني' في عيد ميلاده
3 كانون الثاني 2023
الشيخ قاسم: سليماني شهيد قائد وقدوة.. والعبرة بالخواتيم
الشيخ قاسم: سليماني شهيد قائد وقدوة.. والعبرة بالخواتيم
3 كانون الثاني 2023
كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني
كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2023
ايجئي: الشهيد سليماني خلق وحدة بين الشيعة والسنة في العديد من البلدان
ايجئي: الشهيد سليماني خلق وحدة بين الشيعة والسنة في العديد من البلدان
2 كانون الثاني 2023
قائد الثورة يضع النقاط علی الحروف في وصف الشهيد سليماني
قائد الثورة يضع النقاط علی الحروف في وصف الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2023
اللواء باقري: شباب العالم الاسلامي لن ينسى قضية الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني
اللواء باقري: شباب العالم الاسلامي لن ينسى قضية الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا